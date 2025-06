Parcheggi selvaggi sul lungomare: i Carabinieri a cavallo elevano 27 sanzioni

I Carabinieri del Parco Nazionale del Circeo intensificano i controlli in occasione della stagione estiva. Con l’obiettivo di salvaguardare la flora e la fauna negli ambienti protetti del Parco, lo scorso fine settimana i militari del Nucleo CC “Parco” di Fogliano hanno elevato 27 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di euro 1.350,00. Numerosi infatti i parcheggi selvaggi sul cordone dunale nel lungomare nei comuni di Latina e Sabaudia. I militari continueranno ad operare per la salvaguardia dell’area protetta anche nei prossimi giorni con nuovi controlli mirati.