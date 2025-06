Valorizzare insularità, a Ponza fa tappa intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud e Isole Minori”

PONZA – Questo weekend, l’isola di Ponza sarà al centro dell’attenzione parlamentare grazie a un importante tavolo di confronto dedicato allo sviluppo e alla tutela delle isole minori italiane, un’occasione significativa per affrontare le criticità e le sfide che queste comunità devono affrontare quotidianamente. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori e dall’amministrazione comunale di Ponza, con l’obiettivo di promuovere soluzioni concrete per tutelare il patrimonio insulare italiano.

“Durante i lavori, spiega il Presidente dell’Intergruppo, On. Alessandro Caramiellosi, si discuterà delle principali problematiche che interessano le isole minori, come le infrastrutture, i trasporti, i servizi scolastici, sanitari e culturali. La volontà è quella di gettare le basi per nuove iniziative parlamentari, volte a ridurre le disparità di servizi tra le isole e il resto del Paese. Sotto questo profilo, ricordo che l’intergruppo, composto da 40 parlamentari afferenti a tutti i partiti politici, già da inizio legislatura si impegna lungo questo percorso, portando avanti diverse proposte per sanare le forti sperequazioni e migliorare le condizioni di vita delle comunità insulari. Questa sarà un’occasione importante per alimentare il dialogo e per promuovere un’azione politica di unità, oltre ogni colore e appartenenza, perché le esigenze delle isole minori vanno affrontate con determinazione e collaborazione” conclude Caramiello.

La giornata verrà arricchita dagli stimolanti interventi dell’Onorevole Simona Loizzo, del già Presidente ANCIM Francesco del Deo e dal primo cittadino di Ponza Francesco Ambrosino, secondo cui “Nel quadro normativo in forte evoluzione sul tema della insularità, come peraltro indicato dalla recente modifica costituzionale dell’art. 119, l’isola che amministro si pone come Ente attivo e promotore del DDL sulla insularità, che sarà oggetto di uno specifico convegno organizzato a Ponza questo sabato, pertanto non possiamo che essere onorati e orgogliosi di contribuire alla definizione di un quadro normativo che intende valorizzare tutte le isole minori del nostro Paese”.