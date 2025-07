A Latina tre giornate di fila con bollino rosso: stop al lavoro nei campi e in edilizia nelle ore centrali

LATINA – Tre giornate con bollino rosso per caldo e afa aprono il mese di luglio a Latina. Nell’aggiornamento fornito dal Ministero della Salute con i bollettini delle ondate di calore, l’ultimo documento pubblicato nella tarda mattinata di oggi, conferma la massima allerta per il capoluogo pontino, tra le città più roventi con temperature percepite fino a 38 gradi centigradi. Una situazione condivisa con altri 16 capoluoghi tra cui tutti quelli del Lazio.

Con queste condizioni, per proteggere i lavoratori più esposti dalle temperature elevate, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha imposto lo stop alle attività all’aperto e in particolare quelle in agricoltura, edilizia e nelle cave dalle 12.30 alle 16 nei giorni considerati ad alto rischio. L’ordinanza che è operativa, lo resterà fino al 31 agosto facendo riferimento al sito worklimate.it per stabilire quali sono le date «da bollino rosso» in cui si applicano le restrizioni al lavoro.

Il cambiamento climatico rende sempre più frequenti e intensi i picchi di calore: non possiamo permetterci di sottovalutarne i suoi effetti — aveva spiegato Rocca —. Nostro compito è quello di proteggere le persone, specialmente i lavoratori più esposti. Continueremo a monitorare l’evoluzione delle temperature e, se necessario, interverremo con ancora maggiore incisività».