Potenziamento della sicurezza in mare sui litorali di Latina, Sabaudia e San Felice: firmata la convenzione

Potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e sorveglianza sui litorali dei Comuni di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo: ieri pomeriggio presso la Sala Cambellotti della Prefettura di Latina, è stata firmata la convenzione alla presenza del Prefetto, del Presidente della Provincia, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, di Biagio Mauro Sciarra comandante della capitaneria di porto di Gaeta ed i sindaci dei Comuni interessati.

Il progetto prevede il rafforzamento dei presidi dei comuni costieri coinvolti, con l’aumento delle unità operative dei vigili del fuoco che contribuiranno ad aumentare la sorveglianza, a garantire un pronto intervento più efficace e ad assicurare un controllo capillare in aree considerate più sensibili sia dal punto di vista ambientale sia sul piano dei flussi turistici.

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà impegnato nel tratto nord del litorale della provincia per attività, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, di sorveglianza giornaliera e per rispondere ad eventuali emergenze di soccorso tecnico, in particolar modo grazie agli operatori del soccorso acquatico, come ha spiegato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Piergiacomo Cancelliere:

Un progetto che torna sul territorio dopo qualche anno con l’obiettivo di accrescere la sicurezza in mare e di onorare l’en plein di bandiere blu che quest’anno interessa l’intera costa della provincia. Le parole del Presidente Gerardo Stefanelli:

Presente anche l’Assessore alla Marina del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, che ha spiegato come l’amministrazione comunale farà la sua parte in questa stagione estiva cominciata già con situazioni di emergenza: