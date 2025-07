A Ninfa si sono aperte le porte del nuovo Hortus Conclusus: restaurati fontana e ninfeo

LATINA – Si sono aperte a Ninfa le porte del nuovo Hortus conclusus, il restaurato giardino rinascimentale (in cui sarà possibile a breve fare una visita nella visita) che precede di 400 anni quello storico che tutti conoscono. Sono stati restaurati e riportati a vita il ninfeo e la fontana e un grosso lavoro è stato fatto sulla componente botanica. La presentazione è avvenuta, sabato 12 luglio, quando la Fondazione Roffredo Caetani ha dichiarato ufficialmente chiusi i cantieri del Pnrr presentando anche la nuova centrale idroelettrica, un gioiello green che si accompagna ad una stazione di controllo delle acque del lago (e quindi della sorgente).

“Qui come si fa da mille anni, si continuerà a produrre energia pulita: prima con i mulini, poi a fine Ottocento con la vecchia centrale ora musealizzata, e oggi con la nuova. Non sono molti i luoghi del nostro Paese che possono raccontare una storia così”, sottolinea il presidente della Fondazione Massimo Amodio. La centrale alimenterà anche otto nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici posizionate nel parcheggio e a disposizione dei visitatori.

Massimo Amodio presidente della Fondazione Caetani

Ma Ninfa è anche archeologia oggi visto che sono proseguiti e proseguiranno gli scavi con esiti entusiasmanti per gli archeologici. I ritrovamenti infatti forniscono nuove informazioni e “allungano” la storia della città antica sulle cui rovine cento anni fa Gelasio Caetani avviò la costruzione di uno dei giardini più belli del mondo.