A Sezze, nome storico dimenticato, il sindaco: “Da 23 anni non nasce un Lidano”

SEZZE – “Sono passati 23 anni da quando è nato l’ultimo Lidano a Sezze, siamo sempre di meno ma sempre più orgogliosi del nome che portiamo”. Un post pubblicato dal sindaco Lidano Lucidi certifica che il nome storico della città lepina, quello del santo patrono di sezze e dei sezzesi, sta andando in pensione, sostituito da altri nomi italiani più attuali o da nomi stranieri. E’ la fine di un’epoca e di una tradizione. “Ho fatto fare una ricerca in anagrafe e l’ultimo Lidano è stato iscritto nel 2002”, conferma il primo cittadino che il 2 luglio festeggia il suo onomastico.

“Ognuno di noi può raccontare decine di aneddoti e curiosità che ci accompagnano fin dalla nascita – spiega – . Una volta mi squilla il telefono e uno mi fa: “Pronto il Signor Libano?” E io: “No il Libano non c’è, se vuole le passo il Dandi o il Freddo”, oppure: “Cerco l’ingegnere Lidarno” e io: “Guardi al limite le posso passare il Dottor Lidano” e così via. Lidano, Lillo in breve, è uno dei marchi di Sezze. Orgoglioso di essere di Sezze, orgoglioso del mio nome”.

Aneddoti a cui se ne aggiunge ora, un ultimo: un confronto acceso ieri sera tra il primo cittadino e chat Gpt. La app di intelligenza artificiale infatti ha sbagliato più volte la collocazione geografica di San Lidano: “Ma alla fine si è arresa e mi ha fatto gli auguri”, sorride Lucidi.