Basket in piazza, vincono Virtus Aprilia e Farmacia Isonzo. Omaggio a D’Amico

LATINA – Il ricordo di Vincenzo D’Amico a due anni dalla scomparsa del calciatore pontino, bandiera della Lazio, ha aperto la seconda giornata del BIP a Latina. Un minuto di raccoglimento prima di ognuna delle gare e la nipote Martina ha ricevuto una targa commemorativa dall’Amministrazione comunale.

SUL CAMPO – Poi le gare sul campo. Nei confronti della fase a gironi del gruppo B Junior, Virtus Aprilia ha superato nettamente (86-44) Electricplanet/ La Bottega del Fornaio; nel secondo Farmacia Isonzo ha avuto la meglio (83-78) sui campioni in carica della Benacquista Assicurazioni. Una gara tiratissima.

TABELLINI

Farmacia Isonzo-Benacquista Assicurazioni 83-78 (25-25; 22-25; 14-17; 22-11)

Farmacia Isonzo: Domenici 2, Antoniani L., Ricciutelli, Porzio, Fabiani 6, Antoniani M. 1, Colarullo 5, Puleo, Mannarelli 7, Agbara 31, Diofebi 14, Pecetta 7, Borrelli 11. All. Boscaro

Benacquista Assicurazioni: Pirani, Petrolini 3, Sestino 6, Mordini 13, De Biaggio 6, Barbieri 5, Bisconti 9, Favali 13, Donati 22, Marrella 1. All. Franchini-Caldarozzi

Arbitri: Rizzuto-Carotenuto

Ufficiali: Corona-Giacoboni

Virtus Basket Aprilia-Electric Planet/ La Bottega del Fornaio 86-44 (23-8; 27-4; 14-4; 22-15)

Virtus Basket Aprilia: Aquino 2, Davi, Caciorgna 14, Tocci 11, Scaggion 4, Paniccia 21, Giambra 18, Mancusi 6, Formicola 2, Politi 9. All. Vegliante

Electric Planet/ La Bottega del Fornaio: Campanelli, Zampieri 2, Giovanelli 4, Fantin 5, Tosatti 9, Zanardi F. 5, Palombi 1, Di Vito 6, Di Fulvio, Diglio 4, Bisconti 4, Fortuni 4. All. Palombi-Zanardi.

Arbitri: Nardin-Cesarano

Ufficiali: Corona-Giacoboni

IL PROGRAMMA DEL 2 LUGLIO – Per la terza giornata in programma mercoledì 2 luglio il programma prevede alle ore 19 Coronet – Ultrasolar (Junior Girone B) e a seguire, alle 21, nel girone B Senior si affrontano Monium e 3E Geco. La fase a gironi si concluderà il 12 luglio. Le otto squadre Junior e Senior torneranno tutte in gioco nei quarti di finale.