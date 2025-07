Antincendi Boschivi, Regione Lazio schiera 4mila volontari e una nuova flotta di elicotteri

Quattromila volontari operativi, 700 mezzi dedicati e una nuova flotta di sette elicotteri – due bimotori e cinque monomotori – che resterà attiva per i prossimi tre anni. Sono i numeri principali della Campagna estiva Antincendi Boschivi (AIB) 2025 presentata oggi presso la Centrale operativa della Protezione civile regionale dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dall’assessore alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli.

Attiva dal 15 giugno e in programma fino al 15 ottobre, la campagna rappresenta uno degli strumenti più concreti messi in campo dalla Regione per affrontare un’emergenza che, di anno in anno, diventa sempre più intensa e complessa.

«Abbiamo rafforzato in modo significativo la macchina regionale per contrastare gli incendi boschivi – ha dichiarato Rocca –. Con oltre 4.000 volontari, 700 mezzi e una nuova flotta di elicotteri, la Regione è pronta ad affrontare anche le situazioni più critiche. Gli incendi stanno cambiando: sono più frequenti, più aggressivi, e dobbiamo rispondere con mezzi adeguati e una struttura all’altezza. Questo è un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, protezione civile e volontariato».

Alla conferenza stampa erano presenti anche il dirigente dell’area Emergenze della Protezione civile regionale, Carlo Costantini, il comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, Giuseppe Lopez, e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Ennio Aquilino.

Tra le novità di quest’anno, l’accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale Lazio, che prevede uno stanziamento di 3,1 milioni di euro per rafforzare le cosiddette “partenze boschive”, ovvero squadre specializzate in attività di spegnimento in aree verdi. Inoltre, per la prima volta nel sud pontino, la Regione sperimenterà il gemellaggio con contingenti di Protezione Civile provenienti da altre regioni italiane, rafforzando ulteriormente il presidio sul territorio.