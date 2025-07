Rogo sulla Pontina, disagi al traffico veicolare

Traffico rallentato sulla Pontina nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 luglio, a causa di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato all’altezza del chilometro 26, nel tratto compreso tra l’uscita di Pomezia e lo svincolo per via di Trigoria, in direzione Roma. Il rogo, divampato ha generato una fitta colonna di fumo che ha invaso la carreggiata, creando disagi alla circolazione anche in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e contenere le fiamme, mentre il traffico continua a procedere a rilento in entrambe le direzioni.