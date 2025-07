Apre a Sezze il Centro per la Famiglia

SEZZE – Importante iniziativa del comune di Sezze che ha annunciato l’apertura del Centro per la Famiglia. A darne notizie Michela Capuccilli, Vice Sindaco di Sezze e assessore alle Politiche Sociali. Il progetto si propone di diventare un punto di riferimento fondamentale per tutte le famiglie del comune setino, ma anche di quelli di Bassiano e Roccagorga, con un focus particolare su quelle più vulnerabili o in difficoltà. Il progetto, rappresenta un passo importante verso il miglioramento del benessere familiare e sociale nel nostro territorio.

“Il servizio nasce grazie al finanziamento ottenuto, tramite avviso pubblico, per l’ampliamento della rete regionale dei centri per la famiglia – ha dichiarato l’assessore -; progetto presentato nell’ambito del distretto socio sanitario LT3, ed è una risposta concreta ai bisogni delle famiglie che affrontano difficoltà quotidiane. Il nostro obiettivo è creare un ambiente di supporto, in cui ogni famiglia trovi uno spazio di accoglienza, ascolto e sostegno personale e familiare.

L’impegno dell’Amministrazione e degli uffici ha permesso di offrire questi servizi importanti che favoriscono l’inclusione sociale e il benessere di tutti, andando ad intervenire sulle situazioni di maggiori difficoltà”. “Ogni martedì, dalle 8:30 alle 14:30 e dalle 15:00 alle 17:30, il Centro sarà aperto nella sede di Via Diaz 7/9, e gli assistenti sociali saranno a disposizione per offrire consulenza e orientamento a chiunque ne abbia bisogno”, ha concluso il vice Sindaco.