Via Don Morosini: in arrivo il nuovo playground finanziato con 320mila euro

Via Don Morosini si prepara a una nuova vita grazie alla realizzazione di un playground polifunzionale nell’area della passeggiata Sandro Pertini. L’opera, finanziata con 320mila euro tramite il bando “Sport Illumina”, sarà curata da Sport e Salute Spa, che ha scelto questa zona tra le tre proposte dall’amministrazione comunale di Latina.

«Tutte le opzioni erano valide – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – ma la scelta di Sport e Salute è perfettamente in linea con le esigenze della città. Via Don Morosini merita di tornare al centro della vita comunitaria attraverso interventi che favoriscano aggregazione, inclusione e attività fisica in un luogo sicuro e organizzato. Questo progetto è anche una risposta concreta alle richieste del comitato di quartiere, che da anni segnala una situazione di degrado diffuso».

È già pronto l’accordo di collaborazione tra Comune e Sport e Salute Spa per la realizzazione e la gestione della struttura, che verrà firmato a breve dal sindaco.

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha sottolineato l’importanza del progetto: «Il Comune di Latina si è classificato quinto a livello nazionale nel bando “Illumina”. La rapidità con cui Sport e Salute ha accolto la nostra proposta dimostra la qualità del progetto preparato dai nostri uffici, diretti dall’architetto Micol Ayuso. La nostra amministrazione non si limita a reperire fondi, ma è impegnata a trasformare le idee in opere concrete».

Chiarato ha poi evidenziato il valore sociale dello sport: «Negli ultimi mesi, il centro storico di Latina ha ospitato eventi sportivi che hanno registrato oltre 50mila presenze, un risultato straordinario reso possibile dalla collaborazione con l’associazione Amici del Basket e con molte altre realtà del territorio, dal volley al padel, dal calcio alla ginnastica».

La scelta di via Don Morosini come sede del playground non è casuale. «È una zona sprovvista di impianti sportivi – ha spiegato Chiarato – ma è vicina al centro storico e alle scuole a indirizzo sportivo, oltre che all’università. Con questa struttura vogliamo rendere l’area più attrattiva, inclusiva e sicura».

Il playground, finanziato interamente dal Ministero dello Sport e dei Giovani – Dipartimento Sport, rientra in un ampio piano di interventi per l’impiantistica sportiva promosso dall’amministrazione Celentano, che conta già oltre 30 cantieri aperti tra palestre scolastiche, centri sportivi e nuovi impianti.