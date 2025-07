Aprilia, in viaggio con 430 chili di rame, quattro uomini denunciati per ricettazione

APRILIA – Fermati dalla Polizia stradale sulla Pontina, avevano l’auto carica di bobine di rame di provenienza furtiva. La Polizia di Stato ha denunciato quattro uomini, originari dell’Est, trovati in possesso dell’ingente quantitativo di rame. La scoperta durante un pattugliamento sulla SS 148, quando all’altezza del km 38 sulla corsia nord in direzione Roma, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia hanno notato due veicoli fermi sulla banchina con quattro persone all’esterno. Gli agenti si sono fermati, hanno controllato i mezzi scoprendo 430 kg di rame stipate sui sedili posteriori e nel vano di carico. Nessuno dei fermati ha saputo giustificarne il possesso, e tutti risultano avere precedenti per furto.

I quattro uomini, tutti residenti fuori provincia, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Il materiale, del valore stimato superiore ai 5.000 euro, è stato sequestrato. Il Questore a seguito della valutazione degli atti, ha emesso nei confronti di tutti e quattro il divieto di ritorno nella provincia di Latina per tre anni, provvedimento che impedisce loro di fare ingresso in tutto il territorio provinciale.

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per individuare la provenienza delle bobine di rame.