Cisterna, scoperto un deposito di profumi falsi: maxi sequestro di finti Gucci, Narciso, Boss e altri marchi

LATINA – Un maxi sequestro di profumi falsi è stato operato dalla Guardia di Finanza a Cisterna. “Boss”, “Dolce e Gabbana”, “Narcisio Rodriguez”, “Gucci”, sono solo alcuni dei marchi contraffatti sulle numerose confezioni rinvenute dalle Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Latina in un centro di stoccaggio clandestino nel comune di Cisterna di Latina dove venivano concentrati i prodotti falsificati, pronti per essere immessi nel mercato.

Nel corso di un’indagine specifica, i finanzieri hanno intercettato un’auto con numerose confezioni di profumi contraffatti, riuscendo poi a risalire al garage dove sono state rinvenute oltre 3.500 confezioni di brand nazionali e internazionali e numerosi codici a barre, destinati a simulare la genuinità dei prodotti. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di

commercio di prodotti con segni distintivi falsi.

“La scoperta – dicono dal comando provinciale della Guardia di Finanza – ha permesso di smantellare una rete di distribuzione illegale che mirava a immettere sul mercato articoli di profumeria non autentici, danneggiando non solo le case produttrici legittime ma anche i consumatori, che rischiano di entrare in contatto con prodotti di qualità inferiore e potenzialmente dannosi”.