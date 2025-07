Aprilia, uffici comunali chiusi dopo l’incendio: scatta l’ordinanza

Con l’ordinanza n. 3 del 3 luglio 2025, il Comune di Aprilia ha disposto la chiusura temporanea di diversi uffici comunali a causa dell’incendio divampato nella sede di piazza dei Bersaglieri. Il provvedimento riguarda, tra gli altri, gli uffici di Anagrafe, Stato Civile, Protocollo, Tributi, Elettorale e Messi, alcuni dei quali sono stati già trasferiti in sedi alternative, come piazza Roma o altri piani dello stesso edificio non coinvolti dal rogo. Gli utenti con appuntamenti già fissati verranno ricontattati direttamente dai responsabili degli uffici per garantire la continuità del servizio.

L’incendio, scoppiato nella giornata di ieri, ha interessato il garage della sede distaccata dell’ente, danneggiando tre auto comunali. L’intero edificio è stato evacuato per precauzione, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause sono ancora in fase di accertamento. L’episodio ha spinto la prefetta di Latina, Vittoria Ciaramella, a convocare d’urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È stata disposta una nuova intensificazione dei controlli e della vigilanza sul territorio, anche grazie alla recente apertura del commissariato di polizia in città. Il rogo arriva in un clima già teso per Aprilia, ad un anno esatto dagli arresti nell’ambito dell’operazione “Assedio” e dopo una lunga scia di intimidazioni, solo poche notti fa è esploso un ordigno in via La Malfa.

L’amministrazione comunale ha garantito il massimo impegno per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza.