Armi e droga in casa, arrestato 55enne di Aprilia. Sequestrate due carabine e quasi due chili di mariuana

APRILIA – Aveva armi e droga in casa, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto ieri, in flagranza di reato, un uomo di 55 anni del posto già noto alle forze dell’ordine, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di armi. Nel corso di una perquisizione sono stati trovati 1.700 kg. di marijuana e due carabine, di cui una di fabbricazione americana cal. 223, che da più approfonditi accertamenti è risultata denunciata come smarrita nel settembre del 2023 a Roma, mentre l’altra, di fabbricazione tedesca non era tracciabile. Sequestrati anche 92 proiettili cal. 223.

Per quanto riguarda le armi saranno eseguiti accertamenti balistici per stabilire se siano state utilizzate in pregressi eventi reato. L’uomo si trova ora nella Casa Circondariale di Latina.

E l’attività investigativa dei carabinieri ha consentito negli ultimi mesi, da febbraio a oggi, di sequestrare complessivamente 18 chilogrammi circa di cocaina, 15 persone sono state arrestate per possesso di droga e armi anche clandestine, sequestrati 5 fucili mitragliatori, 2 kalashnikov, 2 pistole mitragliatrici, 1 fucile a pompa, 3 fucili di precisione, 5 carabine3 e 15 pistole; sequestrati anche 30.000 euro in contanti di banconote contraffatte.