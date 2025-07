Atti persecutori e minacce. Era ricercato, rintracciato a San Felice Circeo dalla Polizia di Stato di Terracina

SAN FELICE CIRCEO – Era ricercato per l’esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, scovato a San Felice. E’ un’uomo classe 1985, noto alle forze di polizia per i suoi precedenti, già sottoposto alla sorveglianza speciale e destinatario di una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La vittima ha sporto denuncia dopo essere stato minacciato di morte dell’uomo, per questioni inerenti rapporti commerciali tra i due, l’aveva inondato di messaggi, tutti dal contenuto intimidatorio e minaccioso, accusandolo di aver avuto una relazione con la sua ex compagna. Nonostante l’applicazione della misura e del dispositivo elettronico, in più occasioni aveva però violato le prescrizioni impostegli, tagliando il dispositivo elettronico di controllo poco dopo la sua applicazione. La misura restrittiva era rimasta ineseguita in quanto il soggetto si era reso si era reso irreperibile. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Terracina, durante servizi di controllo del territorio svolti anche nel territorio del Comune di San Felice Circeo, lo hanno intercettato e riconoscendolo lo hanno fermato e sottoposto ad accertamenti a seguito dei quali l’uomo è stato dichiarato in arresto in esecuzione dell’aggravamento della misura imposto dall’Autorità Giudiziaria.