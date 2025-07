Gaeta: arrestata la coppia di ladri, beccata dopo lunghi appostamenti del carabinieri

GAETA – Li cercavano da giorni per i furti lungo il litorale del Golfo di Gaeta, con appostamenti e controlli in abiti civili, finalmente ieri i carabinieri li hanno beccati vicino il cimitero di Gaeta. Arresta lacoppia, lui classe 1969 e lei classe 1971, entrambi provenienti da Latina. Ieri vicino il cimitero comunale di Gaeta, a ridosso della spiaggia di Serapo, i Carabinieri hanno sorpreso i due individui mentre, utilizzando un punteruolo, infrangevano il finestrino di un’autovettura regolarmente parcheggiata, con l’intento di asportare gli effetti personali custoditi all’interno dal proprietario del veicolo.

I soggetti sono stati immediatamente bloccati e tratti in arresto. Nell’occasione, i militari hanno

proceduto al sequestro dell’arnese utilizzato per lo scasso e dell’autovettura in uso ai due, impiegata per raggiungere il luogo del reato. Per loro arresto convalidato.