Bagnini sfruttati, Uiltucs denuncia: “Brevetti facili per il salvamento a mare, a rischio la vita dei bagnanti”

LATINA – Il sindacato Uiltucs denuncia un traffico di brevetti facili per operatori del salvamento in mare emerso mentre sono in corso davanti le vertenze per i riconoscimenti salariali ai bagnini impiegati sulle spiagge del litorale pontino. “Un fatto gravissimo che abbiamo denunciato – commenta Gianfranco Cartisano – si tratta di brevetti che prevedono un percorso specifico di durata fissata dalla legge, invece veniamo a sapere di un giro di brevetti che si ottengono in pochi giorni fuori regione. Non si può mettere a rischio la vita dei bagnanti”.

Intanto sono stati riconosciuti oggi presso Ispettorato del Lavoro di Latina altri 6mila euro di differenze di retribuzione per la mancata applicazione del contratto di settore a uno dei bagnini che si sono rivolti al sindacato dopo essere stati assunti da cooperative che poi chiudono a fine stagione.