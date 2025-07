Canale della Bufalara, partiti i lavori di ripristino della sponda crollata

Sono stati affidati e avviati i lavori di ripristino della spalla del Canale della Bufalara, crollata a causa della prolungata assenza di manutenzione. L’intervento è stato consegnato alla ditta esecutrice con procedura d’urgenza, anche per mettere in sicurezza l’area limitrofa al canale. L’intera zona è stata delimitata per consentire l’avvio delle operazioni.

Nei prossimi giorni sarà effettuata una ricognizione del letto del canale per verificare l’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi, come previsto dalle normative in vigore. Solo successivamente si procederà alla demolizione del tratto collassato e alla sua ricostruzione.

Per ridurre tempi e impatto ambientale si utilizzeranno strutture prefabbricate modulari, che non richiedono calcestruzzo gettato in opera. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 420 mila euro, di cui 350 mila finanziati dalla Regione Lazio, impegnata nella tutela dei canali adduttori dei laghi costieri.

Il termine dei lavori è previsto per settembre, così da assicurare la tenuta della struttura in vista delle condizioni meteo-marine invernali.

«Anche questo intervento testimonia l’attenzione che l’Amministrazione comunale, insieme agli enti sovracomunali, dedica alla salvaguardia del nostro fragile litorale», ha dichiarato il sindaco Alberto Mosca. «A lavori conclusi, sarà ripristinato il corretto deflusso delle acque del Canale della Bufalara e del lago di Caprolace».