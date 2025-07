Una targa in memoria di Satnam Singh, la commemorazione a Cisterna

Un momento di intensa commozione e profonda riflessione ha accompagnato la cerimonia promossa dal Comune di Cisterna per ricordare Satnam Singh, il giovane bracciante di 31 anni morto lo scorso anno in circostanze drammatiche. Una targa, apposta nell’alloggio ponte del progetto PNRR Housing First del Distretto socio-sanitario LT1, segna il luogo che ha accolto anche il fratello Amritpal, nei giorni seguiti alla tragedia.

“Abbiamo fortemente voluto questa targa – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini – non solo per onorare la memoria di Satnam, ma come monito contro lo sfruttamento e l’indifferenza che ancora oggi colpiscono troppi lavoratori invisibili. Non possiamo rassegnarci alla barbarie. La morte di Satnam, abbandonato senza soccorso con un braccio amputato, è qualcosa di inaccettabile.”

Il sindaco ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a tutela dei più fragili, ricordando la costituzione del Comune di Cisterna come parte civile nel processo penale in corso. “L’edificio che oggi accoglie la targa – ha aggiunto – è un simbolo di accoglienza e reintegrazione. Nessuno deve essere lasciato indietro.”

Presenti alla cerimonia i familiari di Satnam, visibilmente commossi in diversi momenti, oltre a rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del mondo sindacale: tra loro Massafra e Del Vecchio della Cgil, Carra e Pompili della Uil, l’assessore Addonizio del Comune di Latina, il Tenente Colonnello Paolo Guida del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia, il Luogotenente C.S. Raffaele Priore della Stazione Carabinieri di Cisterna, il Maresciallo Luca D’Abramo della Guardia di Finanza e il vicecomandante Savio Martorana della Polizia Locale di Cisterna.

“Questa non è solo una commemorazione – ha concluso il sindaco Mantini – è un rinnovato impegno collettivo: costruire una società in cui il lavoro sia sempre dignitoso e ogni vita umana abbia lo stesso valore.”