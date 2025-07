Cisterna, hanno 15 e 13 anni i vandali che hanno distrutto il centro anziani Leonardi e il centro diurno La Tartaruga

CISTERNA – Sono tre minorenni gli autori dei raid vandalici al Centro Anziani Leonardi e al Centro diurno La Tartaruga di Cisterna avvenuti il 25 maggio. Due di loro hanno 15 anni, mentre un terzo ne ha tredici e dunque non è imputabile. La Polizia Locale, dopo aver analizzato i filmati di videosorveglianza e raccolto le testimonianze di alcuni giovani frequentatori della zona, è risalita alla loro identità. Si erano introdotti dall’interno dell’edificio danneggiando le strutture e gli arredi e rubando beni pubblici. I due più grandi del gruppo sono stati denunciati e segnalati al Tribunale per i Minorenni di Roma.

«Esprimiamo una ferma condanna per quanto accaduto e desidero ringraziare la Polizia Locale per l’intervento tempestivo e l’impegno dimostrato, a tutela degli spazi pubblici e dei servizi dedicati alla cittadinanza – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini -. Episodi come questo dimostrano quanto sia fondamentale affiancare alla prevenzione anche azioni mirate di indagine, identificazione dei responsabili e applicazione delle sanzioni previste per chi danneggia il patrimonio pubblico o viola le norme di igiene e decoro urbano. Siamo sempre più in campo con famiglie e scuole per trasmettere il valore del rispetto delle regole, del vivere civile e dell’orgoglio di appartenere a una comunità».