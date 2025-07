Sparatoria a Fondi, dopo i tre arresti catturato anche il quarto latitante

La Polizia di Stato ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi a Fondi, nei pressi del palazzetto dello sport. L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Latina e dal Commissariato di P.S. di Fondi, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e ha portato all’individuazione di tre uomini e una donna, tutti pregiudicati e domiciliati nella cittadina pontina. Si tratta di un 34enne originario di Caserta, un 38enne napoletano, un 44enne romano e una donna di 33 anni della provincia di Roma.

I quattro sono indiziati di tentato omicidio premeditato in concorso: secondo gli inquirenti, sarebbero responsabili dell’agguato a colpi di pistola contro un 40enne, anche lui noto alle forze dell’ordine, colpito alla gamba ma riuscito a scappare e a nascondersi, sfuggendo a una vera e propria caccia all’uomo. Tre degli indagati erano già stati arrestati lo scorso 3 luglio. L’ultimo, rimasto latitante, è stato catturato questa mattina al termine di un inseguimento ad alta tensione. L’uomo, intercettato mentre era in auto con la moglie incinta, ha tentato di sottrarsi alla cattura speronando la volante della polizia – finita in un fossato – per poi proseguire da solo la fuga, abbandonando la donna. Nonostante l’auto fosse danneggiata e senza una ruota, ha continuato la corsa fino a schiantarsi contro un muro. Anche a piedi ha provato a dileguarsi, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti.

Oltre al tentato omicidio, gli indagati sono gravemente sospettati anche di porto illegale di arma da fuoco. Due di loro devono rispondere anche del furto aggravato dell’autovettura usata per l’agguato, risultata rubata proprio a Fondi tra il 12 e il 14 maggio scorsi. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vale per tutti gli indagati la presunzione di innocenza.