Concerti all’alba sul lungomare di Latina al via con il Duo De Amor

LATINA – La rassegna di eventi estivi “Latina Estate 2025” si apre con il primo degli otto concerti all’alba sul lungomare in programma. Domenica 13 luglio l’appuntamento è alle ore 5.30 del mattino al terzo chiosco, con il “Duo De Amor” composto da Annalisa Biancofiore, soprano, e Cristiano Lui, fisarmonicista, che trasporteranno il pubblico in un viaggio di emozioni, in una contaminazione di generi e di stili musicali differenti, legati dal racconto di storie profonde, con uno sguardo particolare alle figure femminili.

La Regione Lazio ha selezionato questo progetto, a cura di Luogo Arte Accademia Musicale Aps, attraverso un avviso pubblico per la concessione di contributi per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale.

“Otto eventi all’alba, uno per ciascun chiosco del litorale sinistro. Otto concerti sulla spiaggia, di musica classica e non solo, immersi nel primo vento del mare, circondati dall’incessante e fascinoso rumore delle onde, illuminati dai primi raggi di sole e sullo sfondo la dormiente Circe”. Queste le parole di Gianluca Di Cocco, assessore alla Marina e al Turismo, che ha curato la rassegna di eventi estivi del 2025 di cui fanno parte anche gli otto eventi denominati ‘Immersioni sonore’. “Si respirerà un’aria magica – continua – e, allo stesso tempo, eventi come questo contribuiscono a valorizzare il lungomare in tutti i suoi aspetti alimentando l’entusiasmo di ‘fare cultura’ in una cornice meravigliosa come quella che abbiamo a disposizione”.

L’evento in programma per il 12 luglio, invece, è stato rinviato a causa di un grave lutto. L’associazione Eleomai ha reso noto che l’appuntamento dei Salotti Musicali con Stefano Brizzi al Pianoforte è rinviato al 28 agosto, ore 21, al Circolo cittadino.