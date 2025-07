Libri del Parco, c’è Michela Ponzani con “Donne che resistono”

SABAUDIA – La professoressa Michela Ponzani sarà la protagonista del quarto appuntamento della rassegna Libri nel Parco, la rassegna letteraria estiva promossa dall’Associazione Sabaudia Culturando, con la collaborazione della socia onoraria Licia Pastore, il patrocinio della Provincia di Latina e il sostegno del Comune di Sabaudia, della BCC del Circeo e della BCC di Privernate.

Sabato 12 luglio, alle 21:30, presso il Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni di Sabaudia, la storica, saggista, docente universitaria e giornalista presenta il suo “Donne che resistono” (Einaudi), un’opera intensa e documentata che racconta il ruolo cruciale delle donne nella Resistenza italiana. Attraverso fonti d’archivio, testimonianze e storie di vita, il volume ricostruisce una memoria collettiva al femminile che è parte fondante della nostra storia democratica.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Licia Pastore.

“Siamo felici di ospitare Michela Ponzani, una delle voci più autorevoli della storiografia italiana. Donne che resistono è un libro che colpisce per la sua profondità e attualità, e siamo certi che saprà emozionare e far riflettere il nostro pubblico. Vi aspettiamo sabato 12 luglio per condividere insieme una serata speciale di memoria, consapevolezza e confronto” – ha dichiarato l’Associazione Sabaudia Culturando.

Ponzani è anche autrice e conduttrice di programmi culturali per Rai Storia e La7, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell’Archivio storico del Senato della Repubblica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti