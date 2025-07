Domenica 20 Concerto dei The Cinelli Brothers

LATINA- Terza ed ultima serata del mitico Rock&Blues Festival di Pontinia giunto alla XXIIma edizione. Domenica sera sul palco dell’arena Verga di Pontinia, la musica e le atmosfere che si respirano durante i concerti, accoglieranno il pubblico per uno spettacolo intenso ed emozionante. Ad esibirsi ci saranno The Cinelli Brothers e i Cotton Pickers.

I fratelli Cinelli, meglio conosciuti nel panorama musicale internazionale come The Cinelli Brothers, sono partiti da Latina e, come veri stray cats, si sono fatti largo a suon di riff tra le fumose vie di Londra fino a guadagnarsi una poltrona on top of the roofs! Dal palco del “Pontinia Rock &Blues

Festival” – la cui prima apparizione, di Marco, risale al 2007 – alla partecipazione al

leggendario programma tedesco “Rockpalast”, dai pub britannici al tour negli Stati Uniti.

Apertura Cancelli ore 20:00 | Inizio Concerti ore 21:00 | Arena “Giovanni Verga”, Via Guglielmo

Domenica 20 Luglio