Caroso Festival, la trentesima edizione tra Sermoneta e Lanuvio

Il Caroso Festival si appresta a festeggiare la trentesima edizione proponendo alcuni dei nomi più importanti della seicorde in quella che può essere considerata la rassegna dedicata alla chitarra tra le più longeve a livello mondiale. Quattro gli appuntamenti da segnarsi in agenda, tre concerti e un’esposizione a tema, che si terranno nelle giornate del 8, 9 e 10 agosto, come sempre in differenti location. Perché, la bellezza del Caroso Festival, è quella di offrire le molteplici espressioni della chitarra in alcune delle più belle e storiche strutture dei territori di Sermoneta e Lanuvio, grazie ad alcuni dei giovani autori e più esperti interpreti. Ogni performance sarà ad ingresso gratuito ma considerando il numero limitato di posti si consiglia la prenotazione.

Ad aprire la rassegna venerdì 8 agosto alle ore 21 presso la storica Villa Sforza Cesarini di Lanuvio saranno Monica De Luca e Daniele Bonaviri originari rispettivamente di Cecina, in provincia di Livorno, e Roma. Presenteranno un progetto che unisce l’intesa e la creatività di due musicisti dando vita ad un viaggio musicale tra flamenco antico e contemporaneo. I colori radiosi del mediterraneo verranno narrati in composizioni originali che racchiudono il patrimonio folkloristico andaluso, l’eredità araba e sefardita mediante una coscienza musicale di radice hindú. Due modi di interpretare musiche i cui ritmi polimetrici e moduli melodici restituiscono la complessa eterogeneità delle terre da cui provengono. Durante la performance live un ampio spazio sarà lasciato all’improvvisazione favorito dalla complicità dei due musicisti.

La rassegna si trasferirà successivamente a Sermoneta quando sabato 9 agosto dalle ore 21 presso la Chiesa San Michele Arcangelo si esibirà Cristina Galietto. Nata a Napoli 24 anni fa, è già molto conosciuta nel panorama musicale con concerti sia in Italia che all’estero; ha all’attivo anche un album dal titolo “Avant l’Aube” che include musica di compositori come Joaquin Rodrigo, Domenico Scarlatti e Alexis Rago, tutti rappresentativi di un modo intimo, delicato e passionale di sentire la musica. Caratteristiche che emergono nel suo modo di suonare e dalle quali il pubblico resta ammaliato. Curiosità della carriera di Cristina, le chitarre con le quali normalmente si esibisce sono strumenti di alta liuteria realizzate dal maestro liutaio partenopeo Alessandro Marseglia.

Il giorno dopo, domenica 10 agosto, stessa location e stesso orario di inizio, la scena sarà tutta per Nino D’Amico. Anche lui originario di Napoli, 28 anni, fin dalla giovane età ha iniziato a esibirsi in piccole manifestazioni locali, ma il 2020 ha segnato una svolta nella sua carriera. In un anno profondamente influenzato dalla pandemia, ha avviato una serie di concerti virtuali in collaborazione con una rete di festival chitarristici europei, ottenendo ampia risonanza e raggiungendo un pubblico internazionale. Con la ripresa degli spettacoli dal vivo, il suo percorso artistico ha conosciuto un’ulteriore evoluzione, portandolo a esibirsi in importanti rassegne e a intraprendere tournée in presenza. Attualmente collabora con numerosi Istituti Italiani di Cultura all’estero e prende parte a una rete internazionale di festival dedicati alla chitarra, eseguendo recital solistici, tenendo masterclass e assumendo il ruolo di giurato in competizioni di alto livello.

Rimanendo sempre nella giornata di domenica 10 agosto, sempre a Sermoneta presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, dalle 18.30 si aprirà la mostra di chitarre ad opera del liutaio Marco Serangeli originario della provincia pontina, operativo tra Cori e Bassiano. Liutaio professionista con 40 anni di esperienza nella creazione, riparazione e restauro di strumenti a pizzico, Marco da sempre è appassionato di musica e artigianato e ha trasformato questa passione in un vero e proprio lavoro, realizzando strumenti unici in cui combinare bellezza, suono e qualità costruttiva. La sua continua ricerca nel perfezionare l’arte della liuteria, lo ha portato, attraverso l’utilizzo di tecniche tradizionali e moderne, a creare strumenti acustici ed elettrici su misura per soddisfare le specifiche esigenze dei musicisti. Ogni chitarra che costruisce è progettata per adattarsi al suono e al comfort richiesti, dalle scelte dei materiali alla finitura finale. Offrire uno strumento bello, che abbia un’ottima resa sonora e una sua personalità è il suo principale obiettivo.

Il Caroso Festival è come sempre ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi il quale si avvale del patrocinio dei comuni Città di Sermoneta e Città di Lanuvio, con il supporto degli sponsor l’Università delle Tre Età Sermoneta e Aurora Medieval House. Per avere ulteriori informazioni sulla manifestazione si può visitare il sito ufficiale www.carosofestival.it mentre per prenotazione dei posti gratuiti si può inviare una email info@carosofestival.it o un messaggio whatsapp al numero 3282729468.