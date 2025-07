Ennesima tragedia del mare, muoiono due fratelli uno nel tentativo di salvare l’altro

ANZIO – Ancora un tragedia del mare, questa volta teatro di quanto accaduto il lungomare di Anzio dove sono annegati due fratelli di 68 e 70 anni uno nel tentativo di salvare l’altro. I due sono stati risucchiati dalle correnti nel tratto di litorale antistante lo stabilimento balneare “Dea Fortuna”. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, avvenuta sotto gli occhi increduli di decine di bagnanti.

L’allarme è scattato nel pomeriggio e dalle prime informazioni il più giovane dei due fratelli si era immerso in acqua per un bagno, ma è stato trascinato a largo dalla corrente. Il fratello accortosi del fratello in difficoltà non ha esitato a tuffarsi per soccorrerlo però è finito lui in difficoltà per la corrente.

I bagnini dello stabilimento sono intervenuti immediatamente senza riuscire a salvarli e sul posto è arrivato anche un elicottero del 118 per supportare le operazioni di soccorso. I due uomini sono stati dichiarati deceduti poco dopo essere stati portati a riva.