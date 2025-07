Latina, pronto soccorso: attese in netto miglioramento nonostante il sovraffollamento estivo

LATINA – Dati positivi, sistema efficiente e massima attenzione alla comunicazione con familiari e caregiver

Le attese al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina sono in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, nonostante l’incremento fisiologico degli accessi legato al periodo estivo. Lo confermano i dati elaborati dal sistema informativo aziendale:

– Il tempo medio di permanenza dal triage al ricovero è passato da 2.244 minuti nel 2022 a 1.140 minuti a giugno 2025

– La permanenza dalla visita al ricovero si è ridotta da 2.199 a 1.082 minuti nello stesso periodo.

Per quanto riguarda la comunicazione con i familiari, la Direzione ha definito, in accordo con i Direttori dei Pronto Soccorso, un percorso condiviso per favorire un’informazione più accessibile e umanizzata ai parenti, in linea con i principi di umanizzazione delle cure. Nel mese di giugno istituito un team multidisciplinare incaricato di effettuare verifiche periodiche nei Pronto Soccorso, con l’obiettivo di valutare l’efficacia dei processi, monitorare la qualità percepita dell’assistenza, rafforzare gli strumenti di risk management e proporre modifiche organizzative orientate al miglioramento continuo dell’esperienza di cura. Inoltre, è attivo il sistema regionale “Con te in Pronto Soccorso”, che consente alle persone in attesa di ricevere informazioni in tempo reale sul percorso del paziente: esami in corso, tipologia di prestazioni, stato del triage. A supporto dei pazienti e dei loro familiari, l’ospedale si avvale anche della collaborazione di volontari, che contribuiscono a migliorare l’accoglienza e la qualità dell’esperienza complessiva, offrendo supporto, ascolto e orientamento a chi si trova in situazioni di fragilità o attesa prolungata. Con queste azioni, la ASL di Latina conferma la propria visione di una sanità pubblica moderna, efficiente e umana, capace di affrontare le sfide più complesse senza perdere mai di vista il valore della persona.

Lo rende noto la Asl in una nota.