Cisterna, il Tar annulla il decreto: nessuna discarica alla ex Goodyear e alla cava Scavilana

Nessuna discarica nei due siti individuati nel territorio di Cisterna di Latina. È quanto stabilito dal Tar del Lazio, che ha annullato il decreto commissariale del giugno 2022 con cui il commissario regionale per i rifiuti aveva indicato tre aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento per l’Ato di Latina. Due di queste si trovavano nel Comune di Cisterna: l’ex stabilimento Goodyear e la cava Scavilana. A dare la notizia è stato il sindaco Valentino Mantini nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale.

«Abbiamo avuto ragione – ha detto – nel contrastare un atto viziato da gravi lacune. Il Tar ha accolto le nostre argomentazioni, riconoscendo la fondatezza delle criticità che avevamo sollevato.» Secondo il primo cittadino, la cava Scavilana non poteva essere considerata dismessa, in quanto ancora interessata dall’estrazione della pozzolana. Quanto alla ex Goodyear, l’opposizione si è fondata su più elementi: la vicinanza a un’area agricola di pregio, dedicata alla coltivazione del kiwi IGP, e un indirizzo politico già tracciato dall’amministrazione nel dicembre 2021 per la riconversione dell’area alla produzione di energie rinnovabili tramite le comunità energetiche.

«La Goodyear – ha aggiunto Mantini – rappresenta una ferita ancora aperta: uno stabilimento industriale dove hanno lavorato generazioni di cisternesi e dove, purtroppo, hanno perso la vita decine di lavoratori per le scarse condizioni di sicurezza ambientale. Non potevamo permettere che su quell’area calasse l’ombra di una discarica.»

Il sindaco ha inoltre evidenziato come lo studio di fattibilità elaborato dalla Provincia di Latina fosse solo di primo livello e non avesse esplorato in modo adeguato soluzioni alternative sul territorio, penalizzando la parte nord della provincia con una scelta sbilanciata e priva di approfondimenti. «La nostra posizione – ha concluso – non era dettata da un atteggiamento di chiusura. Sappiamo bene quanto sia importante chiudere il ciclo dei rifiuti a livello provinciale, ma quei due siti non erano la risposta. Erano scelte inadeguate, dannose per Cisterna e per tutta la provincia pontina.»