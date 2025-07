Formia, al via i lavori di riqualificazione alla Spiaggia di Levante

È ufficialmente partito il cantiere per la riqualificazione della Spiaggia di Levante, in via Fratelli Rossetti a Formia, nell’area un tempo conosciuta come “La Salute”. Un intervento atteso da anni che rientra in un piano più ampio voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Approvato a metà giugno con il progetto esecutivo, il piano ha finalmente completato l’iter burocratico e ora prende forma con l’apertura dei lavori. «Non si tratta di un intervento isolato, ma di un tassello fondamentale in una visione strategica e di lungo periodo per riqualificare l’intera costa formiana», ha spiegato il primo cittadino. «Stiamo trasformando tratti dimenticati del nostro litorale in spazi accessibili, sicuri e accoglienti, capaci di attrarre turismo e migliorare la qualità della vita».

Gli interventi riguarderanno diversi ambiti: dal rifacimento della sede stradale e della barra d’accesso alla spiaggia, alla sistemazione delle aree comuni con arredi urbani, nuove essenze vegetali, impianto di irrigazione e illuminazione a LED. Prevista anche la potatura degli alberi ad alto fusto per migliorarne la sicurezza, il risanamento del ponticello di accesso e la messa in sicurezza dei margini del porticciolo, attualmente privi di protezioni. Particolare attenzione sarà riservata anche all’estetica: oltre alla creazione di un pratino all’inglese e di nuove sedute, verrà realizzato un graffito artistico sul muro perimetrale, opportunamente ripulito e tinteggiato. Il progetto punta a restituire decoro, sicurezza e bellezza a un’area strategica per la città e per la fruizione del mare, inserendosi nel percorso di trasformazione già avviato su altri tratti di litorale come Vindicio e Gianola.