Grave incidente sul lavoro a Cisterna: operaio 37enne ricoverato al San Camillo

Un operaio di 37 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, dopo un grave infortunio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nello stabilimento Slim Aluminium di via Reynolds, nella zona industriale di Cisterna. Secondo le prime informazioni l’uomo, durante il turno di lavoro, sarebbe rimasto incastrato con un braccio in un macchinario. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di un collega che è subito intervenuto per prestare i primi soccorsi e allertare il 118. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale della Capitale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cisterna e il personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’Asl di Latina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.