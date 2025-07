Gaeta, l’ex Avir diventa simbolo di rigenerazione urbana

Dalla riqualificazione dell’ex vetreria Avir, chiusa nel 1981 e da allora simbolo di archeologia industriale, parte il grande progetto di rigenerazione urbana di Gaeta. Un’operazione ambiziosa, nata dalla collaborazione tra il Comune, guidato dal sindaco Cristian Leccese, e Ance Latina presieduta da Pierantonio Palluzzi, che ha messo a disposizione competenze e visione per definire i progetti preliminari.

Il convegno dal titolo “Il modello delle rigenerazioni urbane e il recupero dei siti industriali dismessi”, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso l’Aenea’s Landing di Gaeta, è stato un appuntamento importante che ha permesso di puntare i riflettori su un ambizioso piano di rigenerazione, possibile grazie alla promozione di partnership pubblico-private.

Un percorso che si inserisce in un dibattito nazionale quanto mai attuale, come ha sottolineato la presidente di Ance, Federica Brancaccio, intervenuta al convegno: “C’è finalmente un disegno di legge che inizia il suo iter al Senato – ha detto Brancaccio – ma resta fragile, soprattutto nel rapporto tra Regioni e Comuni. L’Italia deve ritrovare la capacità di mediare, di confrontarsi, di costruire un equilibrio”.

Il convegno ha analizzato a fondo le opportunità e le metodologie legate alla rigenerazione urbana, con un focus particolare sulla riconversione di aree industriali che hanno esaurito la loro funzione produttiva. Durante l’incontro è stato illustrato nel dettaglio il caso dell’ex Avir, divenuto esempio concreto del modello di rigenerazione urbana. “I Comuni da soli non ce la fanno – ha dichiarato Palluzzi – dobbiamo costruire alleanze territoriali forti per restituire futuro ai luoghi abbandonati”.

Al centro del progetto per l’ex Avir ci sono sostenibilità ambientale, efficienza energetica e tenuta economica. Ciò che è emerso è la necessita di una progettazione che garantisca la sostenibilità gestionale: creare spazi che generino entrate costanti e che possano durare nel tempo.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese che ha sottolineato come, con la fase progettuale appena avviata, inizia un percorso di innovazione.

Al convegno presente anche il consigliere regionale ed ex sindaco Cosmo Mitrano che ha parlato di una continuità con la precedente amministrazione che aveva messo in piedi la visione che nel tempo si è concretizzata in un progetto innovativo e lungimirante: “Oggi si mettono in campo ulteriori strumenti”:

Interviste a cura di Roberta Sottoriva