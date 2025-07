Goletta dei Laghi, a Fogliano, Sabaudia e Fondi inquinati o fortemente inquinati tre punti di prelievo su cinque

LATINA – Tappa nel Lazio per la Goletta dei Laghi, che porta notizie contraddittorie per i laghi di Sabaudia, Fondi e Latina. Dei 24 punti monitorati, ben 20 sono risultati entro i limiti di legge, tre fortemente inquinati, uno inquinato e i laghi della provincia di Latina sono nel secondo e terzo gruppo.

LATINA – Peggiora l’unico punto monitorato per il lago Fogliano, la foce del canale su strada Litoranea 6260 in località Cicerchia, risultato inquinato, a differenza del 2024 in cui era entro i limiti.

FONDI – Due sono stati punti campionati sul lago di Fondi: il canale San Vito a Monte San Biagio risultato fortemente inquinato, confermando i risultati dello scorso anno, mentre migliora il canale San Magno a Fondi, oggi entro i limiti di legge, mentre lo scorso anno era inquinato.

SABAUDIA – Infine, nel lago di Paola a Sabaudia peggiora passando da inquinato a fortemente inquinato il Canale su via Orsolini Cencelli e migliora il punto di prelievo alla fine di Strada Selva Piana in località Selva Piana si conferma come l’anno prima nei limiti di legge.

“È doveroso precisare che i nostri monitoraggi non danno patenti di balneabilità né tantomeno giudizi positivi o negativi sullo stato ecologico complessivo degli ecosistemi lacustri – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio –. Nonostante ciò, è positivo il fatto che nella maggioranza dei laghi del Lazio siano assenti prelievi risultati inquinati o fortemente inquinati da fattori microbiologici di origine fecale. Tuttavia, resta fondamentale intervenire con decisione dove persistono problemi, come nel Lago di Bolsena in provincia di Viterbo e nei Laghi di Sabaudia, Fondi e Fogliano in provincia di Latina, colpiti da inquinamento da scarichi abusivi o depuratori malfunzionanti. Legambiente si rende disponibile a collaborare con operatori, amministratori e autorità per indagarne i motivi e risolvere i problemi, inviando questi risultati a ciascuno, per continuare a migliorare insieme la qualità ambientale sull’ecosistema lacustre così straordinario e così ampiamente presente nel Lazio”.