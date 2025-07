Sulla spiaggia della Bufalara un nuovo nido di tartaruga marina

SABAUDIA – Le inequivocabili tracce dell’attività di scavo (body pit) compiuta da una tartaruga marina Caretta Caretta hanno consentito nella serata di mercoledì di trovare un nuovo nido alla Bufalara e di metterlo in sicurezza. Erano le 20:30 circa quando il personale del Parco Nazionale del Circeo è stato informato e ha raggiunto il tratto a circa 300 metri dallo stabilimento balneare “Le Sirene”. In collaborazione con i volontari e i referenti della Rete Regionale TartaLazio, dopo che le verifiche avevano dato esito positivo, il nido è stato delimitato e messo in sicurezza.

“L’evento – spiegano gli esperti – conferma ancora una volta l’importanza della costa del Parco Nazionale del Circeo come habitat potenzialmente idoneo alla nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta, specie protetta di interesse comunitario. Con questo, salgono a 4 i nidi di Caretta presenti all’interno del perimetro del Parco”.

Saranno i fruitori della spiaggia ora a dover prestare la massima attenzione e a dover evitare di avvicinarsi all’area segnalata, per non disturbare eventuali attività di controllo e monitoraggio e garantire la tutela del possibile nido.

“Il Parco continuerà a fornire aggiornamenti nei prossimi giorni, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.