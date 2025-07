I Salotti Musicali presentano “Antigone non muore”, in scena a Villa Fogliano

La XII edizione de I Salotti Musicali – Summer Festival 2025, a cura dell’Associazione Culturale Eleomai, approda quest’anno per la prima volta sulle rive del Lago di Fogliano, nella suggestiva area del Borgo di Villa Fogliano dove venerdì 25 luglio alle ore 21, andrà in scena in anteprima nazionale, la tragedia “Antigone Non muore”, con la regia e l’interpretazione dell’artista pontina Clara Galante. Una nuova versione, diversa dal tradizionale testo Sofocleo, della drammaturga Elvira Bonocore, in cui viene data alla protagonista una possibilità di futuro. Grazie alla disponibilità dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e del Comando Carabinieri Biodiversità di Fogliano è stato possibile coniugare cultura e natura senza intaccare i delicati equilibri dell’habitat circostante.

“Antigone non muore” è un’indagine poetica e politica sulla possibilità di un’altra fine, di un altro inizio. Un’opera che prende il mito per mano e lo accompagna fuori dal tempo, liberandolo dalla condanna del già scritto. In scena, un corpo che lentamente è diventato terra, corteccia, radice. Uno spettacolo potente, che nasce da una rivolta e si fa atto d’immaginazione radicale.

La manifestazione si avvale del patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, del Comune e della Provincia di Latina, di Opes Comitato Provinciale di Latina.

Info 338 4874115. Biglietti circuito boxol.it