Il Sottoscala9 non vuole chiudere, al via il progetto per rilanciare il circolo

LATINA – Il Sottoscala9 rischia di chiudere ma non è solo. Dopo le difficoltà emerse negli ultimi mesi, cinque gruppi di volontari hanno dato vita a un progetto collettivo per salvare e rilanciare il circolo. Per questo, è stata avviata una campagna di fundraising chiamata “Diamoci sotto”, per la quale è possibile donare un contributo online tramite la piattaforma “Gofundme.com”. L’obiettivo è raccogliere 15 mila euro, volti sia al finanziamento di questa nuova fase di partecipazione e, parallelamente, sia per coprire le spese arretrate, in modo da garantire una base concreta al rilancio delle attività.

«Ogni contributo conta. Se anche solo una volta avete partecipato a un evento al S9, se pensate che Latina abbia bisogno di spazi liberi, indipendenti e aperti, questa è l’occasione per esserci. Insieme possiamo far rinascere il Sottoscala9», spiegano dal collettivo. Infatti, lo storico circolo Arci da anni ricopre un ruolo importante nel panorama sociale e culturale della provincia. Nato il 25 aprile 2009 in viale Petrarca 9, per poi spostarsi tre anni più tardi nell’attuale sede di via Isonzo, il Sottoscala9 è riuscito a portare nel capoluogo pontino numerosi ospiti illustri, tra cui: I Camillas, TheGiornalisti, Nada & Zen Circus, Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista e, ancora, le prime volte di Calcutta. Oltre alla musica, il circolo è stato anche punto di riferimento per la stand-up comedy, ospitando nomi noti come Luca Ravenna, Filippo Giardina e Massimiliano Loizzi.

Infine, il Sottoscala9 è stato spesso luogo di iniziative sociali, sostenendo realtà locali e nazionali come Emergency, Libera, Movimento Queer di Latina e l’Unione degli Studenti. «Crediamo in una cultura che non resta in silenzio» e, anche per questa vocazione sociale, il 10% delle somme raccolte dalla campagna di fundraising sarà destinato all’Associazione Gazzelle Onlus, la quale si impegna a sostenere la popolazione di Gaza con distribuzione di cibo e acqua. (l’articolo è di Michele Bisceglia)