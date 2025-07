Nel Parco Archeologico dell’Antica Norba in scena “Radici in aria”

NORMA – Venerdì 4 luglio alle 21,15 nel Parco Archeologico dell’Antica Norba andrà in scena “Radici in aria”, racconto- concerto arricchito da immagini “per narrare – spiega l’autrice – in modo originale la “nostra storia”. L’ingresso è gratuito.

“Da Satricum alla cassa del Mezzogiorno, dalle bonifiche dei Papi alla centrale nucleare, dalle lestre alla Banca d’Italia, e poi San Paolo e l’Appia, le idrovore possenti, gli artisti e le bufale, un lungo

passato di un territorio che va dai monti Lepini al mare passando da Latina, città nuova. E ancora le storie di speranza e fatica, impegno e coraggio di ragazze e ragazzi che da nord a sud in

questa parte hanno trovato il loro centro. Non solo palude, malaria, fascismo, pur essendo pagine significative”, spiega Emanuela Gasbarroni. “Dopo sei repliche sold out piene di emozioni adesso saremo a Norma e il racconto abbraccerà le storie dei Monti Lepini in dialogo con le città nuove”.

Il testo, scritto e narrato da Emanuela Gasbarroni, si arricchirà di inserti degli autori di storia locale. Accanto alle tracce raccolte da Emilio Andreoli, ci saranno testi di Goethe, Vincenzo Rossetti, Annibale Folchi, oltre a citazioni di Hannah Arendt, Judith Butler, Buckminster Fuller, recitati da Emilia Andreoli. Previsto un intervento di Emiliano Miliucci.

Le parole saranno accompagnate da immagini e filmati, tra cui foto d’epoca, derivanti dalla collezione di oltre 10 mila immagini, di Mauro Corbi.

Particolare attenzione per questa performance verrà data alla formazione musicale che vedrà, oltre a Cristiano Lui alla fisarmonica e Annalisa Biancofiore voce soprano, Sandro Paoletti

sax clarinetto, Stefano Ciotola chitarre, Oscar Di Raimo violino, Piero Ranucci contrabasso. Oltre ai pezzi di Astor Piazzolla, Kurt Weill e Ariel Ramírez, musicisti che hanno provato il

distacco dalle proprie radici, interpretando l’emozione che esso porta con sé, verranno proposti brani composti per l’occasione dove si intrecciano in modo originale con il repertorio classico le

musiche della tradizione lepina. L’assistenza tecnica e le riprese sono di Giorgio Serra, Latina graffiti. I ragazzi di Amnesty International saranno parte della narrazione e presenzieranno con una loro postazione.

“Il reading sarà un tentativo poetico di dare contorni ad un territorio e a una vicenda umana originale poco raccontata. Non un’operazione nostalgica, ma una riflessione sulla complessa

costruzione identitaria, ponendo alcuni interrogativi sul futuro e il trovare una direzione di senso. L’Amministrazione comunale di Norma con il suo Sindaco Andrea Dell’Omo, cui va un sentito

ringraziamento, sta investendo notevolmente nell’offerta culturale e ha voluto portare lo spettacolo nel suggestivo parco archeologico”, conclude Gasbarroni.