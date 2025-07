Incendio in via Gorgoglicino: fiamme minacciano un’abitazione

Emergenza incendi. Giornata intensa per il personale dei Vigili del Fuoco di Latina che ieri sono intervenuti in diverse zone del capoluogo per domande le fiamme di roghi, principalmente di sterpaglie. Il più vasto ha interessato un’area di 4-5 ettari in via Gorgolicino. L’incendio ha minacciato un’abitazione privata ma l’intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Fiamme nella giornata di ieri anche in strada Torrenuova e a Foceverde. Sono in corso accertamenti sull’origine dei roghi.