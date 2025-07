Latina, al mare in sicurezza: giornata dedicata alla prevenzione degli annegamenti

Si è svolto questa mattina sul litorale di Latina, nel tratto compreso tra l’Hotel Tirreno e lo stabilimento balneare Abracadabra, l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, promosso dal Comune in occasione del World Drowning Prevention Day. Una mattinata all’insegna dell’informazione e della prevenzione, per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della sicurezza in mare.

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal programma Bandiera Blu promosso dalla FEE Italia, che ha invitato tutti i Comuni insigniti del prestigioso riconoscimento a contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza in ambito balneare. Latina ha risposto con convinzione, organizzando l’evento in collaborazione con Escara Società Cooperativa, affidataria del servizio di salvamento delle spiagge libere cittadine.

Durante la giornata si sono svolte dimostrazioni pratiche di salvataggio e primo soccorso, momenti divulgativi sui comportamenti corretti da tenere in spiaggia e attività informative rivolte ai bagnanti, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi legati alla balneazione e promuovere buone pratiche di prevenzione.

Nutrita la partecipazione: tra il pubblico, cittadini, turisti, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni. Presenti il sindaco Matilde Celentano, gli assessori Franco Addonizio e Gianluca Di Cocco, insieme a Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Federazione Italiana Nuoto – sezione salvamento, Società Nazionale Cani di Salvataggio, ASD Riderline e la cooperativa Escara.

«La sicurezza comincia da noi stessi – ha sottolineato il sindaco Celentano –. Rispettare le regole e i segnali di pericolo è il primo passo per proteggere la nostra vita e quella degli altri. Le dimostrazioni e le attività di oggi sono pensate per coinvolgere tutta la comunità. La prevenzione è un valore civico, un patrimonio collettivo».

«Queste attività – ha aggiunto l’assessore Addonizio – fanno parte dei criteri per il mantenimento della Bandiera Blu, riconoscimento che Latina ha ottenuto anche per il 2025, per il dodicesimo anno consecutivo. Ma, soprattutto, rappresentano un contributo concreto alla cultura della sicurezza».

Soddisfatto anche l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, che ha evidenziato l’importanza dell’affidamento triennale per il servizio di salvamento: «Una novità che comprende anche la manutenzione delle passerelle, la gestione dei servizi igienici e attività educative. L’iniziativa di oggi è uno dei momenti più significativi di questo percorso».

La mattinata si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento, confermando l’impegno del Comune di Latina nella promozione di una fruizione del mare più consapevole, sicura e rispettosa.