Incidente con fuga a Cisterna, identificato il responsabile

CISTERNA – Si è conclusa oggi l’ indagine partita dall’incidente avvenuto il 4 luglio scorso a Cisterna quando una Volkswagen Lupo, per sottrarsi ad un posto di blocco in Via Appia Nord, si era data alla fuga, impattando contro un motorino e provocando al conducente del mezzo lesioni non gravi. La Polizia Locale di Cisterna di Latina, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Velletri, ha individuato la targa del mezzo e quindi il proprietario, un cittadino extracomunitario residente a Velletri che però ha falsamente dichiarato di essere estraneo ai fatti e di aver subito il furto d’auto proprio quel giorno. Grazie alle immagini di videosorveglianza è stato però smascherato ed il veicolo è stato rinvenuto qualche giorno dopo da una pattuglia della Polizia di Stato abbandonato in una strada nel Comune di Cisterna, privo delle targhe. A casa dell’abitazione l’uomo nascondeva tutti gli indumenti indossati il giorno dell’incidente.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di fuga a seguito di incidente stradale con feriti, di simulazione del reato di furto e il conseguente falso nelle dichiarazioni rese per coprire le proprie responsabilità. Contestualmente, gli sono state contestate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida pericolosa posta in essere in occasione dell’incidente, la guida senza patente e la circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo.

Sono inoltre stati identificati gli altri tre uomini che, nella stessa giornata, si trovavano insieme al conducente. Anch’essi, cittadini extracomunitari, sono stati denunciati per concorso nel reato. Durante l’attività sono emersi elementi riconducibili ad altri illeciti, per i quali sono in corso approfondimenti da parte del Comando di Polizia locale di Velletri competente per il territorio.