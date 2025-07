End to End, passa anche per Latina l’operazione antidroga

Passa anche per Latina l’operazione “End to end” condotta dai poliziotti della Squadra mobile di Pescara e che ha portato a 26 arresti eseguiti con l’indagine antidroga che ha riguardato due organizzazioni criminali attive in Abruzzo e Lazio ed alla quale hanno contribuito anche i poliziotti della Squadra mobile di Latina per le ramificazioni nella nostra provincia. La Squadra Mobile di Latina ha collaborato nelle fasi esecutive eseguendo a Cisterna un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona coinvolta.

Nel corso dell’indagine, che ha preso il via subito dopo gravi episodi di estorsione compiuti in provincia di Pescara, gli investigatori della Mobile hanno sequestrato 266 chili di hashish, 9 di marijuana e 3,5 di cocaina. Effettuato anche il sequestro preventivo di denaro contante, conti correnti, oggetti preziosi, veicoli e immobili, per un ammontare complessivo di oltre 1.360.000 euro. Per comunicare tra di loro, gli appartenenti ai gruppi criminali utilizzavano unicamente telefoni criptati, appositamente programmati per non essere intercettati o analizzati anche in caso di sequestro. Altro particolare organizzativo era l’utilizzo di veicoli sempre diversi, presi a noleggio, e il reclutamento di giovanissimi corrieri incensurati e insospettabili, da utilizzare per il trasporto delle sostanze stupefacenti, in cambio di notevoli somme di denaro. Entrambe le organizzazioni criminali oggetto dell’attività operativa erano caratterizzate da una significativa disponibilità economica, che consentiva l’acquisto di ingenti quantità di droga, e da una capillare diffusione sul territorio, con basi logistiche e depositi utili a rifornire le due regioni del centro Italia tra cui Latina.