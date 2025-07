Latina, controlli sul lungomare: scattano sanzioni e denunce

Proseguono con costanza i controlli della Polizia di Stato lungo il litorale di Latina, dove con l’arrivo dell’estate si concentra la movida cittadina. Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. hanno effettuato accertamenti mirati in diversi esercizi della zona, riscontrando irregolarità in tre locali.

Nel primo caso, i poliziotti si sono imbattuti in una struttura situata a ridosso della spiaggia, formalmente autorizzata per il noleggio di ombrelloni e lettini. Tuttavia, all’interno si svolgeva anche attività di ristorazione, non prevista dalla licenza in possesso del titolare. A preoccupare in particolare è stato l’utilizzo di una cucina alimentata a gas tramite bombola, potenzialmente pericolosa per clienti e operatori, poiché priva di una valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza.

Gli altri due locali, invece, erano impegnati nell’organizzazione di serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni. In uno di questi gli agenti hanno trovato una vera e propria biglietteria, personale addetto alla sicurezza, liste d’ingresso, consolle e impianti audio da discoteca, elementi che, per legge, richiedono una specifica licenza. Nell’altro, l’accesso era contingentato tramite pagamento e all’interno era stato allestito uno spazio adibito a pista da ballo.

Per i gestori che non hanno presentato la documentazione richiesta sono scattate sanzioni amministrative. Nei due casi in cui era in corso una serata danzante senza licenza, è stata formalizzata anche la denuncia all’autorità giudiziaria. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’attenzione particolare al rispetto delle regole sulla somministrazione di alcolici e sulla sicurezza generale dei locali della zona balneare.