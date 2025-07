Una Caretta caretta depone 78 uova al Mami Beach: entusiasmo sul litorale di Fondi

Il litorale di Fondi continua a confermarsi un punto di riferimento per la nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta. All’alba di oggi, una volontaria dell’associazione Tartalazio ha individuato tracce di risalita sulla sabbia in località Borgo Sant’Antonio, all’interno del Mami Beach della famiglia Iacovacci. Gli esperti della rete regionale Tartalazio, guidati da Nicola Marrone, hanno confermato la deposizione di 78 uova. La tartaruga, probabilmente attirata da un ambiente tranquillo e privo di inquinamento luminoso, avrebbe nidificato attorno alla mezzanotte, per poi tornare in mare poco dopo l’una. Vista la disponibilità dei gestori del lido e il contesto favorevole, la squadra di Tartalazio ha deciso di lasciare il nido in loco, con un lieve spostamento verso la duna per proteggerlo da possibili mareggiate. La schiusa è attesa per la fine di agosto.

Si tratta del terzo nido scoperto a Fondi negli ultimi anni, un segnale positivo che si inserisce nel crescente numero di nidificazioni lungo tutta la costa laziale. Il sindaco Beniamino Maschietto ha espresso il proprio ringraziamento ai titolari del lido per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata. Intanto, un altro nido rinvenuto a Terracina è stato trasferito nella Zona Speciale di Conservazione di Capratica, predisposta da Tartalazio per accogliere le uova in ambienti protetti.