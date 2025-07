Latina, danneggiata l’auto del Presidente del Consiglio Raimondo Tiero

LATINA – E’ stata danneggiata nella notte a Latina l’auto del Presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero. La vettura, secondo quanto riferito dal noto politico, era parcheggiata in via Verdi a pochi metri da casa ed è stata trovata con due gomme tagliate, quelle lato passeggero che erano accostate al marciapiede, e con tutta la fiancata rigata dal lato guidatore. E’ stato lui stesso questa mattina quando ha raggiunto l’auto per recarsi alle Poste, ad accorgersi dell’accaduto.

Il coordinatore comunale di FdI Iavarone e il capogruppo Bruni in una nota esprimono solidarietà compagno di partito: “A prescindere dalla matrice che sarà accertata dalle forze dell’ordine, danneggiare l’auto di un privato cittadino è di per sé un atto grave. Lo è ancora di più quando a essere colpito è chi rappresenta le istituzioni, come il Presidente del Consiglio Comunale di Latina, Raimondo Tiero”, scrivono. Un episodio che scuote la comunità e chiama tutti a una riflessione sul rispetto dovuto a chi, ogni giorno, si assume la responsabilità di servire la cosa pubblica”.

Tiero ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri presso la caserma di Piazza della Libertà del comando provinciale di Latina. Nella zona in cui la macchina era parcheggiata sono presenti delle telecamere e non è escluso che possano aver ripreso la scena.