Terracina, grave incidente tra la Migliara 57 e via Capo dei Bufali

Un grave incidente si è verificato questa mattina nel territorio di Terracina, all’incrocio tra via Capo dei Bufali, e via Migliara 57. Coinvolte nello scontro due auto i cui conducenti, una donna di circa 70anni e un giovane di 24, sono rimasti feriti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto proprio all’incrocio tra le due strade. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Terracina, che hanno effettuato i rilievi e stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi gli automobilisti in ospedale.