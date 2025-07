Latina, lutto cittadino per la morte del dott. Emmanuel Miraglia

Il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha proclamato per lunedì 14 luglio 2025 il lutto cittadino in occasione dei funerali del dott. Emmanuel Miraglia, cittadino onorario del capoluogo pontino, imprenditore benemerito e figura di primo piano nel panorama sanitario nazionale.

«La sua scomparsa improvvisa, avvenuta l’11 luglio, ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità», ha dichiarato la prima cittadina, ricordando il legame profondo che univa Miraglia a Latina. Fu lui a promuovere la nascita dell’ICOT – Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico – diventato oggi un centro di riferimento nazionale non solo per la sanità, ma anche per la formazione universitaria, grazie alla presenza della sede decentrata della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza, frequentata da centinaia di studenti italiani e stranieri.

«La perdita del dottor Miraglia lascia un vuoto incolmabile», ha aggiunto Celentano, sottolineando il contributo determinante dell’imprenditore allo sviluppo del territorio e alla crescita della sanità pontina.

In segno di lutto, il Comune disporrà l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici. I funerali si terranno lunedì 14 luglio alle ore 12.00 a Roma.