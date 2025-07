Pontinia, funerali di Mara Severin: in tanti per dare l’ultimo saluto alla sommelier

Si sono svolti oggi pomeriggio, nella chiesa di Sant’Anna a Pontinia, i funerali di Mara Severin, la sommelier di 31 anni rimasta vittima del crollo del ristorante Essenza a Terracina. Un dolore profondo ha attraversato le comunità di Pontinia, Sabaudia e Terracina, unite da un lutto cittadino che ha voluto onorare la memoria di una giovane donna molto amata, in tanti si sono stretti intorno alla famiglia per l’ultimo saluto, in un clima di profonda commozione. A Mara è stato riconosciuto non solo il talento nel suo lavoro, ma soprattutto il gesto estremo di altruismo: secondo le testimonianze, avrebbe messo in salvo gli altri prima di essere travolta dalle macerie. Nell’omelia recitata dal parroco di Pontinia anche uno stralcio del testo della canzone dei Linkin Park One More Light «A chi importa se un’altra luce ancora si spegne in un cielo con milioni di stelle? Beh, a me importa», questo il pensiero che ha accompagnato il ricordo di Mara. Mentre si attendono i risultati dell’autopsia e proseguono le indagini coordinate dalla Procura per far luce sulle cause del crollo, resta il dolore per una perdita che ha segnato l’intera comunità.