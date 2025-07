Latina prepara la seconda maratona di lettura in memoria di Antonio Pennacchi: si legge “Palude”

LATINA – A quattro anni dalla scomparsa di Antonio Pennacchi, Premio Strega 2010 con Canale Mussolini, la città di Latina lo ricorda con un doppio appuntamento: la presentazione ufficiale dell’Associazione Amici di Antonio Pennacchi e la seconda edizione della maratona di lettura dedicata all’autore pontino.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Latina, si terrà sabato 2 agosto a partire dalle ore 20.30 nell’Arena Cambellotti. Dopo il grande successo dello scorso anno, con la maratona dedicata a Canale Mussolini, protagoniste saranno le pagine di Palude, il secondo romanzo di Pennacchi (1995) dopo Mammuth (1994).

Nel corso della serata sarà ufficialmente presentata l’Associazione Amici di Antonio Pennacchi, nata con l’obiettivo di promuovere, custodire e diffondere l’opera e il pensiero dello scrittore. La Presidenza Onoraria è stata conferita a Ivana Busatto, moglie dello scrittore.

Ospiti della serata saranno Giuseppe Iannaccone, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura e curatore del Meridiano Mondadori dedicato a Pennacchi; e poi i docenti universitari Rino Caputo, Ugo Fracassa, Roberta Colombi e Fabrizio Miliucci; la scrittrice Barbara Alberti, l’attrice Gioia Battista e Cristian Ferrari, imprenditore e figlio di Palude. Parteciperanno a distanza con contributi video, l’attore e autore teatrale Andrea Pennacchi e lo scrittore Paolo Nori.

LA SERATA – “La serata – spiegano in una nota gli organizzatori – si aprirà con una prima fase in cui gli ospiti interverranno con aneddoti e riflessioni sull’opera e sulla figura di Antonio Pennacchi. Gli interventi saranno intervallati da contributi video e audio, accompagnati da un loop fotografico che restituirà momenti di vita, luoghi e volti legati alla biografia dello scrittore, con particolare attenzione al mondo della fabbrica che fa da sfondo a Palude, seconda opera di Pennacchi e chiave d’ingresso alla sua poetica narrativa. A seguire, prenderà il via la vera e propria maratona di lettura: la lettura integrale di Palude, in cui si alterneranno sul palco tutte le cittadine e i cittadini che vorranno rendere omaggio allo scrittore leggendo un brano a scelta. Un momento collettivo di partecipazione e memoria, aperto a tutte e tutti, per continuare a dare voce a una storia che appartiene profondamente al territorio”.

La conclusione della manifestazione sarà al pontile di Capo Portiere, al termine del viale che porta il nome di Antonio Pennacchi: “Un ideale abbraccio tra la città, il mare e la memoria”.