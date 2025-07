Festival Pontino, chiusura con il sax di Claude Delangle

SERMONETA – Cala il sipario sul 61° Festival Pontino di Musica giovedì 31 luglio, alle ore 21, con l’ultimo concerto della rassegna al Castello Caetani di Sermoneta. Protagonista il celebre sassofonista francese Claude Delangle, storico docente dei Corsi di Sermoneta, e la moglie Odile Cateline-Delangle al pianoforte, cui si unisce il Neos Saxophone Ensemble, formazione pontina diretta da Daniele Caporaso. Programma di ampio respiro, fra Novecento e la musica d’oggi fra trascrizioni e brani originali. Un’occasione per apprezzare tutte le sonorità del sax, cui non mancheranno alcune novità con due prime esecuzioni, quella in prima italiana di Fernande Decrück (Pièces françaises per saxofono contralto e pianoforte) e quella in prima assoluta di Christina Athinodorou (Temps.Errance per saxofono soprano e pianoforte).

Sempre attiva l’iniziativa di BSP Pharmaceuticals, storica sostenitrice del Festival Pontino che quest’anno si fa parte attiva: ha acquistato un pacchetto di biglietti per i concerti del Festival e li ha riservati ai suoi dipendenti, a cittadini di Sermoneta, agli studenti del Conservatorio “O. Respighi” di Latina e agli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo “Manzoni” di Latina, invitandoli a partecipare alle manifestazioni. Ogni concerto ha un numero limitato di posti disponibili, in base alla capienza e alle normative di sicurezza delle diverse sedi. Per prenotarsi scrivere a biglietteria@campusmusica.it, whatsapp 3297540544, indicando nome e cognome e numero di biglietti. I biglietti verranno assegnati in ordine di prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.