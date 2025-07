Latina ricorda la strage di Via D’Amelio, Celentano: «La memoria di Borsellino e Falcone vive nel nostro impegno»

Oggi ricorre l’anniversario della strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Per onorare la loro memoria e quella di Giovanni Falcone, sulla facciata del Comune di Latina sono esposte le immagini dei due magistrati, affinché il loro esempio continui a vivere nel cuore e nelle azioni dei cittadini.

«Ricordare questa ricorrenza è un dovere di tutti. La memoria delle vittime è segno del riconoscimento verso quei servitori dello Stato che si sono battuti con coraggio e determinazione per la giustizia e la legalità», ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano.

Nel suo messaggio la prima cittadina ha ricordato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «La democrazia è stata più forte. Gli assassini e i loro mandanti sono stati sconfitti e condannati».